Tempo di lettura: 3 minuti

“Nessuna razza può prosperare fintanto che non impara che c’è altrettanta dignità nel coltivare un campo che nel comporre una poesia.”

(Booker Taliaferro Washington)

TU SEI…

Tu sei …

come camminare sull’acqua e non affondare

Come abbeverarsi a una sorgente senza mai sentirsi sazia.

Tu sei fremito che mi desta dal sonno profondo, orfano di sogni.

Cingimi l’anima di note sublimi,

come un usignolo che da lontano mi corteggia

fino ad entrare in simbiosi con l’anima mia, ignuda e riarsa.

Sii sempre materia preziosa per respiri che annaspano incessantemente.

Non lasciare che l’oblio si sieda sulle sponde della nostra malinconica brama d’averci.

Sii un vento caldo estivo che travolge e spazza via le sterpaglie dell’intimo desio

fai sopravvivere in me il meglio che ho da offrirti ancora!

UN GIORNO ALL’IMPROVVISO..

Un giorno, all’improvviso…blackout

Mi sveglio, mi riaddormento, poi sto in dormiveglia e nel mentre rivedo le scene del Titanic.

Questo immaginario è, ormai, incastonato nelle mie viscere,

una corsa affannosa, alla ricerca di salvezza, spezzando le gambe al proprio vicino, pur di agguantare, guadagnare la terra ferma…

E poi la superficialità, la voglia di girarsi da un altro lato.

L’alternanza di notizie positive e negative, il barlume che si accende mentre qualcuno lo sta già oscurando.

Mai ebbi contezza come oggi, di quanto piccoli siamo e quanto piccolo può essere il nostro vile, minuscolo e invisibile omicida.

Vita mia, tante volte non abbracciata come meritavi, voglio prometterti che questa sofferenza non sarà vana, se sarò ancora privilegiata di stare tra le tue braccia amate, saprò come ricompensarti…

vorrò gioire di tutte le meraviglie che tu hai offerto all’uomo.

Un uomo spesso incoerente, incapace di comprendere il tuo regalo più grande.

La vita!

Luna

Stasera brilla una luna spettacolare, in un cielo triste a agonizzante.

Ho alzato gli occhi e mi son detta “almeno tu sei splendente e piena di luce, come poche volte ti ho vista”

Forse che ci stai corteggiando affinché i nostri occhi possano guardare alla nuova vita con la speranza che non riusciamo a catturare!?

Sei bellissima, Luna.

Niente può oscurare il tuo volto.

Io confido in te, veglia su di noi, continua a riscaldare i nostri cuori , con il bagliore che emani, a dispetto del buio che cala sulla terra, a tradimento.

Francesca Patitucci

Calabra di origine ma vive a Salerno dai tempi del liceo. Laureata in lingue e letterature straniere. Ha lavorato per circa 20 anni in una multinazionale tedesca che si occupa di sanità. Ha 2 figli. Ha 53 anni. Da sempre, le piace leggere e scrivere.

Per leggere tutte le puntate e tutti i poeti di ‘Parole a capo’ clicca [Qui] Dal 6 al 18 luglio Parole a capo, la rubrica di poesia di Ferraraitalia, esce ogni mattina durante tutta la settimana.

Commenta