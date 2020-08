Paron e il bluff del PD, Bergamini e Zanella: “chi ora finge di criticare il sindaco è sempre stato complice”

Tempo di lettura: 3 minuti

Davide Bergamini, capogruppo Lega in consiglio comunale, in accordo con Mauro Zanella, capogruppo Fdi, interviene sul tentativo del centrosinistra di mettere paletti all’operato del sindaco a sei mesi dallo scadere del mandato.

“Ridicolo prendere le distanze dall’operato del sindaco dopo quattro anni e mezzo di mandato solo per tentare di rifarsi una verginità politica in vista delle elezioni del 2021. E’ la solita tattica del Pd che finge di scaricare il sindaco uscente per liberarsi dalle responsabilità di una gestione deludente e mediocre sperando che i cittadini non ricordino quello che è accaduto. I vigaranesi però non si faranno prendere per il naso: sia la capogruppo che il segretario cittadino del Pd, come anche gli assessori uscenti, che oggi fingono di mettere dei paletti per migliorare l’operato di Barbara Paron sono stati in tutti questi anni perfettamente consapevoli e complici di una gestione scadente ed è ridicolo ora mettere in scena la sottoscrizione di un patto per imporre al sindaco delle cose che avrebbe già dovuto fare fin dal principio del mandato. La verità è sotto gli occhi di tutti: Paron ha amministrato in modo pessimo il nostro Comune facendo perdere al nostro territorio tante possibilità di crescita e ignorando tutti i problemi, anche quelli più evidenti, anche davanti alle sollecitazioni dell’opposizione.

La strategia utilizzata da capogruppo e segretari vuole gettare fumo negli occhi dei cittadini e preparare il terreno al prossimo candidato che probabilmente si nasconde proprio tra chi oggi finge di pretendere dalla Paron qualcosa che non verrà comunque portato avanti. Non è pensabile che tutti i problemi di Vigarano vengano risolti negli ultimi sei mesi di mandato dopo che non si è fatto nulla per quattro anni

Se Mariasole Orsini, Simone Malaguti e la parte della giunta che ora vuole rifarsi un’immagine avessero realmente voluto salvaguardare il territorio avrebbero dovuto fermare questo sindaco ben prima, anche attraverso il consiglio, quando l’occasione era stata servita su un piatto d’argento con il voto di bilancio. Invece non lo hanno fatto. Vorrà dire che ci penseranno i vigaranesi che alle prossime elezioni, ne siamo convinti, metteranno fine a questa agonia scegliendo una parte politica diversa da quello che governa oggi Vigarano e che, come è evidente guardando ad altri Comuni, si è già dimostrata capace non solo di governare ma soprattutto di comprendere le esigenze dei cittadini e di rispondere a queste in modo concreto.