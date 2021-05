Parte il progetto “Vivi l’arte, Vivi la città” promosso da Ascom Confcommercio Ferrara con il supporto di Ferrara Arte.

Tempo di lettura: 3 minuti

Ufficio Stampa Ascom Ferrara.

Un modo per coniugare concretamente Arte e Cultura nella fase di ripresa di Commercio, Turismo e Servizi.

Ascom Confommercio in collaborazione con Ferrara Arte.

“Vivi l’arte, vivi la città: è il motto dell’iniziativa che abbiamo promosso come Ascom Confcommercio Ferrara – spiega in apertura Giulio Felloni, Presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – per supportare le imprese di vicinato in questa fase di riaperture che coinvolgono anche il sistema culturale ed espositivo motori centrali sopratutto per una Città d’Arte come Ferrara che si può fregiare del titolo di Patrimonio Unesco fin dal 1995. Eventi sia questi presenti sia futuri che saranno fondamentali per ricreare i flussi di visitatori e turisti”

Un’iniziativa salutata con soddisfazione da Marco Gulinelli, Assessore alla Cultura: “La Cultura è intreccio, proposte, esperienze, è l’immagine complessiva di una città come Ferrara, con il suo centro storico, dalla doppia anima – medievale e rinascimentale – rappresenta quel coinvolgimento anche sensoriale che il turista richiede nel visitare una Città d’Arte”.

In pratica i turisti mostrando il biglietto di una delle cinque delle mostre in essere in città – organizzate dalla Fondazione Ferrara Arte e partner dell’iniziativa – potranno usufruire di una scontistica pari al 10% negli acquisti nelle attività commerciali e della ristorazione che aderiranno al progetto e che saranno segnalate da un apposita locandina. Al momento sono già una cinquantina gli esercizi (abbigliamento, articoli regalo, bar, ristoranti…) che hanno già dato il loro assenso. L’elenco, in continuo aggiornamento verrà poi pubblicato sul sito ascomfe.it e sui canali Social di Ascom Ferrara.

Cinque in particolare le iniziative culturali in visibilità nel progetto: la mostra su Antonio Ligabue (ai Diamanti fino al 27/06), la personale di Giovanni Battista Crema (fino al 29/08) e l’esposizione di Boldini dal disegno al dipinto (fino al 06/06) ed entrambi in Castello. Ed ancora le rassegne fotografiche di Italo Zannier (al Padiglione d’Arte Contemporanea fino al 04/07) e di Claudio Koporossy (alla palazzina Marfisa d’Este fino al 29/08). La scontistica definita verrà anche applicata a tutti coloro che visiteranno i palazzi storici, musei e varrà anche per i possessori della MyFe Card.

“Un primo modo per riaffermare il valore dell’auspicata normalità e mettere in filiera arte, cultura, economia sostenendo concretamente in maniera semplice e tangibile il tessuto economico del nostro Terziario cittadino anch’esso in ripartenza. Ma questa ovviamente tra i progetti non sarà il solo” aggiunge Davide Urban, Direttore generale di Ascom Confcommercio.

La chiusura nelle parole dell’Assessore al Commercio e Turismo Matteo Fornasini: “Promuovere una città significa mettere in moto tutte le componenti e quella delle attività di vicinato – dal commercio alla ristorazione – sono centrali nel dare la “firma” come Ferrara. Come Amministrazione siamo impegnati quotidianamente a fornire la cornice adeguata a questa espressione”.



Commenta