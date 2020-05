Partecipazione di Anc Ferrara all’iniziativa organizzata da Factory Grisù e Comune di Ferrara

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio stampa Anc – Ferrara

Il Consorzio Factory Grisù, in collaborazione con il Comune di Ferrara, Cna Ferrara, Associazione Nazionale Commercialisti Ferrara e con l’attività tecnica di ItCare srl e Copma Scrl lancia un appello alle imprese del territorio di Ferrara per aiutare insieme gli studenti che non hanno la possibilità di partecipare da casa alla didattica in modalità e-learning. Chiediamo alle imprese di donare il loro hardware in disuso agli studenti in difficoltà: pc e laptop. Il Comune di Ferrara, assessorato alla scuola e ai servizi sociali individua le situazioni di famiglie che non dispongono dei mezzi digitali necessari per la didattica a distanza. Copma Scrl si occuperà della sanificazione dell’hardware. ItCare srl si occuperà del ritiro, della cancellazione dei dati aziendali, e della predisposizione del software necessario. «Per la nostra associazione – dice il presidente di Anc, Alberto Carion – partecipa con grande piacere a questo tipo di iniziativa rivolta alle persone che, in un momento come questo, si trovano in difficoltà. Tutti i ragazzi devono vedersi garantiti pari diritti e a noi preme che nessuno rimanga indietro». Carion tiene a rimarcare come «Anc non è un’associazione di categoria alla quale preme portare avanti gli interessi dei professionisti facendo convegni e corsi di formazione. In situazioni come questa, i commercialisti del nostro gruppo saranno sempre in prima linea». Così come è stato fatto a inizio pandemia quando la sezione ferrarese dell’Associazione Nazionale Commercialisti ha devoluto all’ospedale di Cona e al Delta una cifra considerevole.

Commenta