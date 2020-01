Parthenope®, nuova varietà di fragola da Sud del CIV

Da: CIV – Consorzio Italiano Vivaisti.

Il breeder CIV Michelangelo Leis: “Puntiamo su nuove varietà di qualità elevata, più rispettose dell’ambiente, facili da coltivare, ad alta produttività”. Marco Bertolazzi, Business Development manager: “La nuova genetica si adatta a pratiche tradizionali in campo e/o moderne tecniche fuori suolo e/o in serra”

Una nuova varietà di fragola da Sud, la CIVS115* Parthenope®, caratterizzata da precocità elevata e alta produttività, è stata messa a punto dai tecnici del CIV-Consorzio Italiano Vivaisti (CIV) di San Giuseppe di Comacchio. La pianta presenta una struttura aperta con frutti esterni alle foglie facili da raccogliere. CIVS115*Parthenope® è di ottima qualità con frutto di forma conica allungata, altamente distintiva, e regolare per tutta la durata della raccolta dal bel colore rosso brillante ed elevata resistenza alla manipolazione.

“Il nostro Programma Ricerca & Sviluppo – spiega il breeder CIV Michelangelo Leis – si basa sulle seguenti linee-guida: naturale rusticità delle piante; facilità di produzione secondo tecniche agronomiche convenzionali e buona adattabilità ai metodi di produzione integrata e biologica, grazie alla tolleranza alle malattie ed alle ridotte esigenze idriche e nutrizionali che garantiscono un basso impatto ambientale; ottime caratteristiche di consistenza e conservazione”.

Marco Bertolazzi, Business Development Manager del CIV, aggiunge: “Tra le altre varietà di fragola da Sud nel Portfolio CIV ricordiamo Flavia* e Flaminia*, rinomate per l’elevata qualità del frutto e per l’ottima shelf life ; CIVS906* ELIDE®, che rappresenta la proposta medio-tardiva del CIV, capace di offrire frutti di altissima qualità anche nei mesi finali della stagione (aprile-maggio-giugno) ; infine sono in valutazione avanzata le nuovissime selezioni CIVS519, CIVS514 e CIVS113 che hanno l’obiettivo di migliorare l’offerta varietale attualmente presente nel mercato nel periodo precoce, con picchi di produzione prima di aprile. In particolare, CIVS519 sembra molto promettente, offrendo produzioni molto precoci di ottima qualità (elevata pezzatura e grado brix).

Bertolazzi continua: “Per quanto riguarda invece le varietà rifiorenti adatte ai climi freschi e/o freddi, che con tecniche colturali adeguate e / o selezionando areali idonei, normalmente pedemontani o montani (caratterizzati quindi da estate fresche ed assenza di temperature estreme), potrebbero anche adattarsi al Sud Italia, citiamo la recente CIVRH612* ANIA®, con aroma distintivo di fragola di bosco. Infine, la CIVRL333* XANTE® è la prima varietà rifiorente del CIV con requisiti di bassa temperatura e quindi adatta a climi caldi e secchi. È bene ricordare, che la nuova genetica del CIV si adatta a pratiche tradizionali in campo e/o moderne tecniche fuori suolo e/o in serra che uniscono una eccellente resistenza naturale ad ottime qualità organolettiche in linea con le moderne ed esigenti richieste del mercato globale”.

“In generale – aggiunge il breeder CIV Leis – il CIV s’impegna a proporre nuove varietà maggiormente rispondenti alle esigenze di tutti gli attori della filiera con particolare attenzione al consumatore. Le nuove varietà sono a livello organolettico e gustativo di qualità elevata, più rispettose dell’ambiente, poiché resistenti e/o tolleranti ad alcuni patogeni, di lunga conservazione, facili da coltivare, produttive, ecc. Quindi permettono al CIV di rivolgersi ai mercati di tutto il mondo con varietà di fragole (rifiorenti ed unifere) adatte a diversi ambienti”.

