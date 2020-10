Tempo di lettura: 3 minuti

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara

Mozione su Assistenza Sanitaria di Base.

Premesso

Che la medicina territoriale di base è uno dei capisaldi del sistema sanitario nazionale, così come

voluto dalla riforma del 1978;

Che il medico di medicina generale è inquadrato come libero professionista convenzionato con

l’Azienda USL, pertanto nello scegliere il luogo dove svolgere la sua attività, ne valuta anche la

sostenibilità economica;

Considerato

Che il territorio del Comune di Ferrara, nella sua vastità si caratterizza per una popolazione diffusa

sul territorio in oltre 40 frazioni, le quali negli anni hanno visto venir meno attività commerciali e

servizi essenziali;

Che le nostre frazioni sono abitate prevalentemente da persone anziane con difficoltà a spostarsi da

una frazione all’altra o verso il centro della città;

Valutato

Che la Pandemia da Covid-19 tutt’ora in corso, ha messo drammaticamente in evidenza il valore

strategico della medicina territoriale per la capacità di prevenzione in generale e in specie nel

contrastare l’aggravamento di patologie come il Covid, per ridurre il ricorso all’ospedalizzazione e

alle terapie intensive;

Appreso

Che, il medico di medicina generale che a tutt’oggi svolge l’attività ambulatoriale nelle frazioni di

Casaglia, Ravalle e Porporana, ha comunicato di cessare il servizio presso tali paesi a far data dal 31

ottobre p.v., per ragioni, secondo quanto riportato da molti cittadini pazienti della dott.ssa Russo,

legate all’insostenibilità economica degli oneri previsti dalla proposta di contratto avanzata

dall’amministrazione comunale;

Che i residenti delle tre frazioni hanno mostrato enorme preoccupazione, senso di scoramento e

abbandono, per il venir meno di un servizio essenziale come quello del medico di medicina

generale, alla luce anche della lontananza dalle altre frazioni e dalla città, soprattutto in

concomitanza con la seconda ondata di contagi da Covid 19;

Ritenuto

Che se l’Azienda USL ha la responsabilità di garantire in tutto il territorio, la necessaria assistenza

della medicina di base, ciò non toglie che l’Amministrazione Comunale debba attivarsi per garantire

a tutti i cittadini, un servizio essenziale come quello del Medico di Medicina Generale;

Valutato

Che governare vuol dire avere la capacità di individuare soluzioni per rispondere ai bisogni dei

cittadini, soprattutto quando situazioni particolari e contingenti richiedono assunzioni di atti che

possono eventualmente derogare a norme e prassi generali;

Che nel caso delle tre frazioni sopra citate, per garantire che la presenza di un medico possa essere

economicamente sostenibile sarebbe sufficiente offrire locali di proprietà pubblica, attualmente non

utilizzati e di difficile fruibilità, sollevando il professionista da alcuni oneri che per il comune

rappresenterebbero spese lievi a fronte di un servizio di grande rilevanza per la vita dei cittadini

residenti a Porporana, Ravalle e Casaglia;

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

ad attivare un tavolo di confronto e concertazione con l’Azienda USL, per costruire proposte che

incentivino i medici di medicina generale a garantire nell’immediato l’apertura di ambulatori, nelle

frazioni di Ravalle, Casaglia e Porporana e più in generale dare risposte a situazioni analoghe

presenti nelle frazioni del Comune di Ferrara.

Consiglieri Comunale PD:

Francesco Colaiacovo

Ilaria Baraldi

Davide Bertolasi

Anna Chiappini

Caterina Ferri

Deanna Marescotti

Simone Merli

Aldo Modonesi

