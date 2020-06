Partono la svolta verde dell’Emilia-Romagna e la lotta ai cambiamenti climatici

Tempo di lettura: 2 minuti

Nel dibattito in Assemblea Legislativa seguito alla presentazione da parte del Presidente Stefano Bonaccini del Programma di mandato 2020-2025, Europa Verde è intervenuta per ribadire la centralità della transizione ecologica, anche per cogliere le straordinarie risorse economiche e finanziarie messe sul piatto dalla Commissione Europea.

“Parte la svolta verde dell’Emilia-Romagna e parte la lotta ai cambiamenti climatici all’insegna della solidarietà e del contrasto alle fragilità sociali ed economiche” – ha affermato soddisfatta la consigliera regionale di Europa Verde Silvia Zamboni, Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa. “Queste linee di mandato ovviamente dovranno tradursi in obiettivi chiari e misurabili tramite il monitoraggio rigoroso delle tappe di avvicinamento ai target intermedi. Bisognerà monitorare anche come verrà strutturata la transizione verde a partire dalla programmazione degli investimenti e dall’allocazione delle risorse, e dalla definizione del Piano per i rifiuti, del Piano energetico, del Piano regionale integrato dei trasporti, del Programma di sviluppo rurale e della programmazione dell’impiego delle risorse europee, che dovranno essere coerenti con la svolta verde”.

“La lotta all’emergenza climatica, che sarà declinata nei provvedimenti contenuti nel Patto per il clima, e il risanamento della qualità dell’aria del bacino padano (una delle aree più inquinate d’Europa in cui ogni anno si registrano decine di migliaia di decessi prematuri a causa delle concentrazioni di smog) dovranno trovare corrispondenza nell’attuazione di investimenti fondamentali a sostegno della mobilità sostenibile e dello spostamento graduale del traffico di merci dalla gomma al ferro; della mobilità a due ruote con i previsti 600 km di nuove piste ciclabili; della diffusione dell’impiego delle fonti di energia rinnovabili; dell’agricoltura biologica. Apprezziamo anche che il programma di Europa Verde di piantare 4,5 milioni di alberi, uno per ogni emiliano-romagnolo, sia stato ancorato alle linee del programma di mandato. Come Europa Verde continueremo a vigilare e a collaborare lealmente con la maggioranza e la Giunta perché il programma di mandato venga attuato con coerenza in tutte le sue parti”, ha concluso Silvia Zamboni.

