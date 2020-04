Partono le consegne dei primi buoni spesa

Da: Organizzatori

Al via i buoni spesa nella Città di Bondeno

Sono state tante le domande ricevute per accedere al sostegno alimentare proposto dall’amministrazione e immediatamente gli uffici si sono attivati nello screening delle domande. Ad oggi sono state completate 73 istruttorie di cui 51 con esito positivo e 16 con esito negativo, 6 domande rimangono attualmente in sospeso per necessari supplementi di informazioni. “L’ammontare massimo raggiunto per il momento è di 159 buoni per un totale di 15.900 euro” – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Francesca Piacentini- “I buoni fino ad ora assegnati verranno consegnati nelle prossime ore a domicilio tramite un corriere al fine di evitare assembramenti. Ci tengo a ringraziare gli operatori dei servizi sociali per il prezioso aiuto che stanno svolgendo a sostegno delle tante azioni messe in atto per l’emergenza”. Oltre ai buoni spesa i beneficiari riceveranno anche in allegato una lista contenente tutte le attività commerciali che hanno aderito all’operazione. “Sono certo che questo servizio potrà apportare un aiuto a tutte quelle famiglie che hanno subito le maggiori ripercussioni, soprattutto in ambito redditizio, a causa del Coronavirus” – aggiunge il Sindaco f.f. Simone Saletti- “la strada da battere è ancora lunga ma la combinazione delle azioni che stiamo adottando a livello territoriale andrà ad apportare il giusto grado di sicurezza e sostegno per la nostra cittadinanza e questo servizio ne è un esempio”