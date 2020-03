PD di Ferrara in accordo con la Segreteria dell’Unione Comunale di Ferrara

Da: Partito Democratico di Ferrara.

Il Partito Democratico di Ferrara Provinciale in accordo con la Segreteria dell’Unione Comunale di Ferrara da settimane hanno diffuso internamente una nota con la quale invitano gli iscritti tutti alla collaborazione e al rispetto del periodo che stiamo vivendo, astenendosi dalla comprensibile critica politica.

L’Emergenza Sanitaria causata dal Coronavirus ci impone di essere empatici e solidali gli uni con gli altri, annullando temporaneamente differenze politiche in virtù della più ampia collaborazione umana e professionale. Il Partito Democratico di Ferrara ripone nella forza delle persone fiducia e stima, e in questo periodo sostiene la cooperazione sinergica tra le parti per il successo di una sfida collettiva e senza colori.

A tal proposito è doveroso precisare che le esternazioni di sdegno pubblicate da esponenti del PD sono da ritenersi espressione di un pensiero del tutto personale, così come i commenti al seguito, e in nessun modo manifestazione diretta, volontaria e collettiva delle linee del Partito Democratico definite dalle segreterie negli ultimi giorni.

Restare uniti è e sarà una priorità del Partito Democratico.

