PD: Interpellanza in merito alla sosta di una Volvo V60 bianca con contrassegno del Comune di Ferrara

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Gruppo PD

Premesso che da settimane ci viene segnalata la sosta in piazza Savonarola di una VOLVO V60 bianca targata EG270SG, senza che sul parabrezza sia mai presente alcun permesso di accesso alla Ztl; anche nelle giornate martedì 28 luglio e di mercoledì 29 luglio, la VOLVO V60 sostava per l’intera mattinata in piazza Savonarola, esponendo sul parabrezza il contrassegno del Comune di Ferrara, contrassegno che viene riservato alle auto di rappresentanza del Comune.

Piazza Savonarola è inserita nella Ztl Duomo, e la sosta è consentita entro gli spazi riservati ai taxi e NCC e ai veicoli provvisti di CUDE, e fuori dagli spazi è consentita solo la fermata ai veicoli autorizzati per carico e scarico come nel resto della Ztl Duomo.

Considerato che ad oggi il parco veicoli di rappresentanza ci risulta composto da: 1. TOYOTA PRIUS targata CR 363 WF; 2. AUDI A6 targata DH 411 HC; 3. LANCIA PHEDRA targata DJ 995 HN; 4. SUBARU FOREST targata FW 095 TM

Si chiede, quindi, al Sindaco: se la VOLVO V60 bianca targata EG270SG sia parte del parco dei veicoli di rappresentanza del Comune di Ferrara; • E se così non fosse, a chi l’auto sia intestata, a quale titolo utilizzi il contrassegno del Comune di Ferrara, a quale titolo sia in possesso di un permesso di ingresso nella ZTL e a quale titolo sia autorizzata alla sosta continuativa in piazza Savonarola; se da parte degli agenti della Polizia Locale in servizio in centro storico non sia mai stata segnalata in queste settimane la presenza dell’auto priva di permessi; e se, in caso siano riscontrati abusi nell’utilizzo del contrassegno del Comune di Ferrara o di permessi ZTL, il Sindaco intenda denunciare la situazione. Si chiede risposta scritta.

