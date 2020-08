PD: interpellanza ippodromo

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Gruppo PD Ferrara

premesso che

Nel dicembre 2018, a seguito di un’asta pubblica, il Comune di Ferrara ha aggiudicato per dieci anni la gestione di una rilevante porzione del complesso immobiliare dell’Ippodromo comunale alla Rete Temporanea di Impresa formata da Nordest Ippodromi spa, Ippodromo di Ferrara asd, U.A.I.P.R.E, Studbook sbs e Al Top Stalloni snc.; – Nell’ambito di questa gestione è prevista, in continuità con le annualità precedenti, la gestione nel mese di agosto di corse al trotto, per quest’anno organizzate nelle giornate di giovedì 6, 13, 20 e 27 agosto.

considerato che

Secondo quanto si legge in una nota diramata dalla Questura di Ferrara, sono stati effettuati controlli congiunti con il Comando Provinciale a le dei VVF e che “il controllo è stato esteso all’accertamento del conforme utilizzo dei locali dell’ippodromo in quanto, nel 2019, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva vietato l’utilizzo delle zone sottostanti le tribune. Nella circostanza, si riscontravano diverse irregolarità, in particolare nell’impiego delle strutture in difformità da quanto indicato negli atti autorizzatori rilasciati dal Comune di Ferrara in data 10 luglio 2020″. – Infatti, indebitamente, “i locali sotto le tribune sono state adibite a postazioni per la raccolta delle scommesse sportive con la presenza e sosta di personale dipendente. Altra violazione accertata è stata la non corretta dislocazione degli estintori nell’area in argomento, la mancanza di transenne”. – Inoltre veniva verificata l’inosservanza di almeno tre prescrizioni indicate nella licenza questorile, la più grave delle quali era “il mancato rispetto dell’obbligo di escludere dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione’. Gli operatori riscontravano che uno dei legali rappresentanti della società Nordest (gestore dell’ippodromo) si portava presso gli sportelli per la raccolta delle scommesse sportive dove concludeva una giocata tramite l’addetta alla raccolta. L’uomo veniva, quindi, segnalato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per i procedimenti di competenza”.

inoltre, considerato che

le gare si sono svolte in giornate particolarmente calde, con, nelle giornate di corse, temperature medie attorno ai 30º e massime che hanno raggiunto i 34º;

si chiede, quindi, al sindaco

se la Commissione Comunale di vigilanza per il pubblico spettacolo si sia riunita quest’anno per analizzare il progetto e i piani di sicurezza per le corse al trotto agosto 2020; – Se, vista la presenza all’Ippodromo nelle giornate di corse al trotto di membri della Giunta di Ferrara, sia stato verificato dalla Commissione o dalla Polizia locale il rispetto delle prescrizioni date nel 2019 dalla Commissione di vigilanza; – Se sia stata interpellato il servizio veterinario dell’Asl per capire se vi erano o meno le condizioni climatiche per far correre i cavalli, e quali eventuali prescrizioni sia state indicate e/o prese per garantire la sicurezza degli animali durante le corse.

Si chiede risposta scritta.

