Pelloni (Lega E-R): “Reddito di cittadinanza, quanti sono i percettori in Emilia Romagna?”

“Quanti sono i percettori di reddito di cittadinanza in Emilia-Romagna? Quanti di questi, oggi, lavorano in agricoltura?”

E’ quanto chiede il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, in un’interrogazione che riprende le dichiarazioni rilasciate il 17 aprile scorso dal governatore Stefano Bonaccini.

Pelloni, punta il dito contro quanto dichiarato da Stefano Bonaccini, durante un intervento al Quarantalks organizzato dalla Bologna Business School, nel corso del quale disse: “Oggi le aziende agricole ci chiedono come trovare lavoratori che vadano a raccogliere la frutta e la verdura nei campi. Visto che quel comparto non solo non si è fermato ma sta producendo tanto, mettiamo a disposizione i centri per l’impiego per individuare figure di lavoratori che vadano a fare quel mestiere perché non si trova quasi più nessuno; mi verrebbe persino da dire che chi prende il reddito di cittadinanza può cominciare ad andare a lavorare lì così restituisce un po’ quello che prende”.

“Ebbene – punge Pelloni -: il governatore Bonaccini ci dica se le sue parole sono rimaste lettera morta oppure risultino percettori del reddito di cittadinanza che oggi prestano le propria attività in lavori agricoli”.

