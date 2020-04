Pelloni (Lega): “Emergenza E-R, Regione stanzierà fondi per i comuni?”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa

“Il governatore Stefano Bonaccini, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, ha intenzione di richiedere al Governo che il Fondo di solidarietà venga integrato quanto prima con risorse statali? Inoltre, la Regione ha intenzione di stanziare fondi a favore dei Comuni per far fronte alle crescenti esigenze delle famiglie?”.

E’ quanto chiede il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, a nome dei consiglieri del gruppo regionale del Carroccio, in un’interrogazione alla Giunta.

“La contrazione delle entrate che molti Comuni stanno subendo in questo periodo, rischia di causare seri squilibri di bilancio proprio in un momento di crisi in cui le famiglie necessitano di assistenza economica – osserva Pelloni -; tanto più che le risorse del Fondo di solidarietà comunale sbloccate dal Governo nazionale non sono state sufficienti a comprendere l’intera platea dei beneficiari”.

Le richieste del consigliere del Carroccio poggiano sul Decreto del presidente del consiglio del 28 marzo scorso, il quale prevede che sia il Ministero dell’Interno “a erogare a ciascun comune quanto attributo a titolo di Fondo di solidarietà comunale, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%”.

Il problema – denuncia Pelloni – è che in alcuni Comuni emiliano-romagnoli, “grazie all’enorme lavoro svolto dai rispettivi uffici, tutte le risorse momentaneamente sbloccate sono già state destinate agli aventi diritto”.

Commenta