di Pier Luigi Guerrini

PENSIERI NEL BAGAGLIAIO

Primo Pensiero

Le resse la mano

tra resse di folla

avanzando piano

come immersi in una bolla.

Mentre la guardavo,

in me albergava un pensiero nano

per fuggire alla colla,

ripiegando lo sguardo

ripiegando posizioni

ripiegando calzini

ripiegando soluzioni.

Secondo Pensiero

Dacci anche oggi

il nostro silenzio quotidiano

dacci sconsacrate

ostie di natura

dacci scompigliate voglie

d’impostura.

Terzo Pensiero

Una strada nuova

Il mio mondo esita

a riprendersi un senso. Barcolla infaticabile.

La legge del confine del senso.

Alla ricerca di risposte sensate

tenacemente contro un senso unico.

La follia dei giorni

la follia di ogni giorno.

La topologia del senso,

un senso per tempi supplementari

in cui ogni minuto si tirano calci di rigore.

Mi sembra di aver perso il percorso di una storia.

Ogni strada è rabbuiata,

ogni incrocio è bloccato, sdrucito, dissanguato.

Ritorno compulsivamente a fatti,

ricordi vissuti, per ritrovare una strada nuova,

una nuova speranza.

Quarto Pensiero

La parola vuota

preoccupata

silenziosa, gestuale

la parola regale

legale

speciale

la parola detta male

la parola in più

una parola ancora e poi metto giù.

Parole intrappolate

dalle convenzioni sociali,

parole banali.

La parola immaginata

nel suo corpo, nella sua vita.

La parola incartapecorita

che si sbriciola

che si squama tra le dita.

La parola si libera

viaggia nell’aria e parla ai nostri sogni.

Quinto Pensiero

Sera

Nel frattempo

s’era posto di lato

alla finestra

e s’era scoperto

a curiosare la strada,

le case, le luci degli altri.

Ultimamente,

s’era accorto di farlo spesso.

Gli piaceva camminare

nei pensieri fino a sera.

