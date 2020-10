Tempo di lettura: < 1 minuto

A JULIETTE GRECO

Non riposare in pace

Non mi interessa

Voglio ancora la tua voce

Rosa nera dei cortili

Musa

Di questa nostra esistenza

Dolce tormentata

Le foglie sono morte

E rinascono

Come la libertà

Che hai strenuamente cantata

Non riposare in pace

Canta

Disturba la nostra indifferenza

Scuotici

Continua

Non finire

Fammi vibrare il tempo

Per l’eterno

Ci sarà tempo

