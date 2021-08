Tempo di lettura: < 1 minuto

A MILANO

Io non so mai

Perché ci vado

Una gita scolastica

Ricordi?

Una persona cara

Un incontro tra l’Italia

E oltralpe

Ma non so mai

Cosa ci sia

Alla luce

Occorre la notte

Per vivere i bisbigli

Le quote di libertà

L’allegria un po’ tumida

Dei Navigli

Verremo una sera d’autunno

A cenare con l’ossobuco

Il risotto

La cotoletta

E basta

Per stare polleggiati

Sfuggire alla sua fretta

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio.

