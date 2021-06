Tempo di lettura: < 1 minuto

A TE AMICA UNICA

Essere amico tuo

È un privilegio

E un miracolo laico

Avere te come amica

Non è come avere

Un amico

Sarebbe una frase banale

Se non ci fosse

Una differenza

Incolmabile

Abissale

Tu mi fai pensare

Che mai soli…

Meglio essere accompagnati

Dalle tue mani

Ma soprattutto

Dal tuo cuore

Lo sai che il mio

All’ombra del tuo

Della tua cura

Sbatte meno sulla scogliera della paura

Guarda la strada

Bianca

Dei ciliegi

E aspetta i tigli

Per respirare insieme a te

Quel profumo

Che mescola

Gentilezza

Calma

Oriente

Occidente

La gioia

Sensuale

Di trovarti sempre

Ovunque

Mezzala di vita

Carnevale

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio.

Per leggere tutte le altre poesie dell’autore, clicca [Qui]

Commenta