Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’

COVID 19

Sento voci frequenti parlare del virus

Come di una guerra

Voci che la guerra mai l’hanno vissuta

Una catastrofe innominabile

Questa è un ennesimo segnale

Per una società malata

Per un uomo malato

Ad umanità intermittente

Che vive di nuove schiavitù

Che non ha tempo

Che non guarda negli occhi

Che stravolge la natura

Non parliamo di guerra

Parliamo di cura

