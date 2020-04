La descrizione, frammento dopo frammento, di un paese meraviglioso…

Ma questo paese è il nostro paese!

E proprio questa intensa opera lirica dà la misura della bellezza incomparabilmente varia di una terra ammirata e invidiata da tutti eppure, forse proprio per questo, denigrata da molti.

In un’Italia che in questa drammatica emergenza rischia d’andare in pezzi, ma che – ne sono convinto – saprà riemergere più forte e coesa di prima, è forse arrivato il momento per noi tutti di comprendere quanta fortuna significhi esservi nati e cresciuti, nonché l’onore d’esserne figli. Scopriamolo scrutandone i frammenti nell’omaggio poetico di Roberto Dall’Olio che, per quattro settimane, si rinnoverà ogni domenica e ogni mercoledì.

Buona lettura e buon viaggio.

Carlo Tassi

FRAMMENTI D’ITALIA

LXI

una polpa

di colori sboccia

tra le nuvole

l’albero

della vita

s’inarca

nel suo seno

con felice

imperfezione

è il duro parto

dell’arcobaleno

LXII

nomade è il vento

nomadi i fiori

la pioggia

le nuvole

la gioia

il tormento

nomadi i colori

le note

le umane genti

le api no

le formiche neppure

hanno gli alberi

le radici

ma nomade

in tutto

è la vita

perché nella storia

la guerra ai nomadi

non è mai finita?

LXIII

si insista

su questa memoria

Rom e Sinti

non giacquero

vinti

dalla spietata sorte

scelsero la rivolta

all’inferno nazista

saturo di morte

LXIV

il violetto

puro

netto

nel cielo

nero

di pathos

e fieno

si stende

il compasso

dell’arcobaleno

LXV

Molfetta

romanica

isola

sporca

di bianco

LXVI

Urbania

alle due

di un agosto

cocente

ruhe

senza tempo

LXVII

il dipinto

con gatto

di Casorati

solo

tragico leggero

senza alleati

LXVIII

nelle osterie

d’Italia

quelle vere

si ritrova

la vena platonica

il dialogo

l’ebbrezza

la verve ironica

