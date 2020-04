La descrizione, frammento dopo frammento, di un paese meraviglioso…

Ma questo paese è il nostro paese!

E proprio questa intensa opera lirica dà la misura della bellezza incomparabilmente varia di una terra ammirata e invidiata da tutti eppure, forse proprio per questo, denigrata da molti.

In un’Italia che in questa drammatica emergenza rischia d’andare in pezzi, ma che – ne sono convinto – saprà riemergere più forte e coesa di prima, è forse arrivato il momento per noi tutti di comprendere quanta fortuna significhi esservi nati e cresciuti, nonché l’onore d’esserne figli. Scopriamolo scrutandone i frammenti nell’omaggio poetico di Roberto Dall’Olio che, per quattro settimane, si rinnoverà ogni domenica e ogni mercoledì.

Buona lettura e buon viaggio.

Carlo Tassi

FRAMMENTI D’ITALIA

XXVII

parleremo di nebbie

tra le anguille piccole

quelle gialle

dove terra

finisce

XXVIII

ancora

riprendere

il tuo

colore

dal cielo

il tuo pennello

XXIX

pesticidi

laghi fiumi

canali

d’Italia

infestati

non diciamo più

che siamo

degli animali!

XXX

una volta

la morte

incuneò

satana

tra le dolomie

ne nacque

la superba

fragilità

XXXI

un glicine

espanso

i grappoli

di quel Zeus

tutto tuo

a primavera

le rose

sono esplose

XXXII

la corrotta

imbellettata

società

dei gradassi

che ti mangia

e sputa

sul piatto

dove mangia

XXXIII

biodiversità

vai a a capire

è un tema politico

l’Italia

è

tutta diversa

mi pare

Ravenna

la camera

di Sant’Andrea

XXXIV

la camera di

Sant’Andrea

mi riappare

quel ciuffo

di petali

anni brevi

dove il frantume

si fece eterno

ravennate

vai alla terza tappa

Commenta