La descrizione, frammento dopo frammento, di un paese meraviglioso…

Ma questo paese è il nostro paese!

E proprio questa intensa opera lirica dà la misura della bellezza incomparabilmente varia di una terra ammirata e invidiata da tutti eppure, forse proprio per questo, denigrata da molti.

In un’Italia che in questa drammatica emergenza rischia d’andare in pezzi, ma che – ne sono convinto – saprà riemergere più forte e coesa di prima, è forse arrivato il momento per noi tutti di comprendere quanta fortuna significhi esservi nati e cresciuti, nonché l’onore d’esserne figli. Scopriamolo scrutandone i frammenti nell’omaggio poetico di Roberto Dall’Olio che, per quattro settimane, si rinnoverà ogni domenica e ogni mercoledì.

Buona lettura e buon viaggio.

Carlo Tassi

FRAMMENTI D’ITALIA

XXXXIV

figlio

di Partigia

e Caravaggio

forse

Pontormo

Carracci

quel rosso

alla cappella

Brancacci

XXXXV

l’Italia

è pura

immensa

mente

scialata

la sua

solitaria

bellezza

da Monte Amiata

XLVI

l’italiano

in automobile

si crede

il mondo

XLVII

Castelluccio

visto

col bestiale

azzurro

del Pilato

è L’Italia

la sua bandiera

a perdifiato

XLVIII

Genova

di colpo

brusca di pioggia

una corrente

XIL

o mia terra

delle api

dei fiori

degli inventori

dei furbetti

lestofanti

dei Signori

o mia terra

delle api

bio

diversa

mente

grembo

di mezzo mondo

L

Trinacria

disegno

pitagorico

segreto

di amore

e morte

mare

LI

donna

fu

la mia fresca

faggeta

sul capo

di Piero

della Francesca

