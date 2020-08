Tempo di lettura: < 1 minuto

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio.

I MIEI

i Miei

Quanto è stata dura…

Il cancro fu un’apnea incerta

Per tutto l’ossigeno che occorse

E chi resta fuori – come loro-

Con tutta la pena in gola

Si domanda

Ce la fara’

A rifiatare ancora?

MIA MADRE HA RETTO

mia madre ha retto

Non so come

La brutalità del nome

Cancro

All’unico figlio

Che ha potuto avere

È stata della speranza

La mia seconda incubatrice

MIO PADRE

mio padre non è cambiato

So che ha assimilato la bufera

Tagliando la legna del dolore

Per i miei futuri inverni

Da professore

