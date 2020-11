Tempo di lettura: < 1 minuto

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio.

Per leggere tutte le altre poesie dell’autore, clicca [Qui]

IL TUO SORRISO

Il tuo sorriso di ragazza

È un’onda che mi bagna

E si apre

per farmi passare

Sei un monile

Esotico

Una carta elegante

In un luogo

Misterioso

Di Palermo

E l’autostop

Con me

Come zaino

Sui tuoi valichi

E insenature

Il tuo sorriso di ragazza

Lenzuoli annodati

Per evadere

Dal tempo

Dalla morte barocca

Dalle necropoli

Il solo monumento

È un bacio

Nostro

Nel collo

Sotto il mento

Commenta