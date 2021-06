Tempo di lettura: < 1 minuto

NELLA CASBAH

Non chiedermi perché

Non lo so

Mi ha preso

Una gioia

Intrappolata

Di stare in una Casbah

Con te

Per i profumi

Quei colori

Che gocciano

Lungo la pelle

E la seta

Mentre si gira

E rigira

Golosi

Di odori

Senza meta

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio.

