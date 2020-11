Tempo di lettura: < 1 minuto

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio.

NERO MONET

Monet è cieco

Perché non vede il nero

Non lo ama

Non lo capisce

Lui il cercatore della luce

Delle sue sfumature

Aveva il pregiudizio del nero

No maestro

Il nero si ama

Se non si hanno pregiudizi

Te lo dico con le parole della mia musa

Del suo nero

Che muta

In ogni momento

Dei miei occhi

Dolce evento

Quando la vedo

Ti vedo

Con le tue livree

Le striature

I riflessi

Le impressioni

I celati colori

Che esplodono

Indefessi

