NEW YORK TIMES – ITALIA

Li ha ricordati

Per nome chiamandoli

Un migliaio di persone

Di questa stagione nefasta

Nell’era pandemica

Spesso negata

Dal presidente

Mr. President

Cosa succede

Nel Suo Paese

Le genti ne fanno le spese

Di superficialità

La stessa che fotografava i campi di sterminio e poi non sapeva

La stessa che non ricorda caserme rosse di Bologna

Il lager senza lager

La stessa che non ricorda

La clemenza dei gesti di aprile quarantacinque

Dei tedeschi risparmiati

La stessa che non ricorda

Minimizza

Nominali tutti NYT

Che nessuno cada

Prima che il male letale

Lo morda

Non è banale

Ricorda

