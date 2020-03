Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’

OLTRE

Sono ansioso di viverti

Oltre l’immaginazione

Delle mani

Il liquore chartreuse dei miei occhi

Versare sulle tue labbra goccia a goccia

Per vederti

Oltre i sogni

Di ballare un’intera notte con te sulla spiaggia

E stretti andare tra le dune

Come due cormorani in amore

Sono ansioso di stare in mezzo a te ovunque

Nella laguna

Sulla seggiola impagliata vuota fuori da una casa vuota

In un villaggio abbandonato dell’Istria

Il blu invaderci più che la Normandia

Ma pacificamente

In pace

Commenta