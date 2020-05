Tempo di lettura: < 1 minuto

Ogni domenica Ferraraitalia ospita Per certi versi, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’,

PHILOSOPHENWEG (PARTE 1)

se tu fossi con me in una città

Oggi saresti nella mia mano

Alla lieve salita del philosophenweg

Mentre Heidelberg si apre

Ai cancelli degli occhi

Il castello di Hoelderlin sa di sambuco

Discutere con te di poesia

E una birra leggera in cima al sentiero

Dei filosofi

Il fiume dei poeti

La valle del medioevo

Trasognato

Nei cinguettii

Di amore e morte

Vita che taglia i ponti

Con l’azzurro

Sentire la morte

Come un basso continuo

Dove l’amore profondo

Affibbia le perdite

Tutte le notti

Che non tornano più

