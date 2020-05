Tempo di lettura: < 1 minuto

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’

RICORDO DI SILENZIO F

Le mie meningi

Tornano a quel

Silenzio F

A quel bacio come se ce lo fossimo dati

Al tuo viso

Intensissimo

Tra l’oro giallo e l’oro blu

In mezzo ai libri

Di poesia

Un tempo immateriale

Enorme

Senza soluzioni

Raro

Brevissimo

I due treni

Che fischiavano

E prima

Il ricordo di prima

Quando ci vedemmo

Ci cercammo

Con gli occhi

Con le braccia

Con le labbra

E non riuscire non riuscire

A dire

Le parole che bussavano nei denti

Ancora silenzio

Che non trova parole per essere detto

Nel suo senso

Nel significato

Che ebbe

Che continua avere

Che vive e ritorna

Col suo bacio come se ce lo fossimo dati

