SULLA POESIA

La poesia non vende

La poesia piace a pochi

La scuola la copre di noia

Di sbadigli

L’accademia

La correda di nozze combinate

Con la critica

È pressoché necessario

Indispensabile

Non farsi capire

Tanto non la legge nessuno

La poesia

È poi colpa di tutti quei nessuno

Che non capiscono

A parte gli scribi

Pardon poeti

E

I loro sacerdoti

Una casta

Fatta di caste

Matrioske

I poeti ci cascano

Guai piacere alla gente

Guai

Sei semplice

Istintuale

Come fa dopo a decriptarti

L’intellettuale

I tortellini piacciono a tanti

Tantissimi

Piacciono anche a me

Che non sono un poeta

Ma un manovale

Della fiera letteraria

Infarino le parole

Le friggo

A te piacciono

Sei di parte

Ma sono felice

Fanno alzare la glicemia

Il colesterolo

Sono dolci

Come i fiori di zucca

E cognac

A volte baci

Scartocciati

A te piacciono

Non ti sono mai bastati

