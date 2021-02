Autore dell'articolo

Roberto Dall’Olio, bolognese, docente di Filosofia e Storia al Liceo Classico "Ariosto" di Ferrara, ha pubblicato il saggio "Entro il limite. La resistenza mite in Alex Langer" , La Meridiana, 2000 e le raccolte poetiche : “Per questo sono rinato” , con una nota di Roberto Roversi, Pendragon 2005; "La storia insegna", Pendragon 2007; “La morte vita”, con nota di Giuliano Ladolfi, Edizioni del Leone 2010; “La notte sul mondo. Auschwitz dopo Auschwitz”, con note di Nedo Fiano e Piero Terracina, MobyDick, 2011;“Viole d'inverno. Canzoniere d'amore” con introduzione di Umberto Piersanti, Kolibris/Minerva 2013. Con il pittore Andrea Ballardini è del 2014 il testo poetico-pittorico, fuori commercio, “Adesso è già domani”, omaggio a Marzabotto. Per il 2015 il volume di poesie per i tipi di Moreti e Vitali "Tutto brucia tranne i fiori" vincitore premio nazionale Violetta di Soragna. Nel 2017 il poemetto "Irma" per edizioni l'Arcolaio e sempre con queste ultime il volume di poesie "Se tu fossi una città". Nota di Romano Prodi. Tiene una rubrica settimanale di poesia per il quotidiano on line ferraritalia. Redattore della rivista Inchiesta diretta da Vittorio Capecchi, ove ha pubblicato diverse poesie, é Presidente dell'ANPI di Bentivoglio.