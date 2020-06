Tempo di lettura: < 1 minuto

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio.

UN RICORDO

Non mi piacerebbe

Ma lo penso

Anzi lo odierei

Che non ci vedessimo

che una volta

e mai più

Senza voltarsi

Tenere stretti nel petto

i ricordi

Sapere come eri

Come sei stata

La tua voce squillante inventata

Concedere nemmeno

ai versi

Di zampillare

No sigillare tutto

Sapere che bisogna andare

Andare via

Senza sogni

Con la sola tristezza

Sola

Come un blues

Mentre si fa l’amore

