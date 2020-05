Per George Floyd

Tempo di lettura: < 1 minuto

La purificazione viene dalle fiamme, dal fuoco che cancella i peccati di un popolo schiavizzatore che ancora oggi uccide senza rimorso.

Fiamme alte, infernali, per lavare via l’onta che macchia.

Fiamme altissime e nero fumo, come la faccia di chi, spiacciacato a terra, chiede solo ossigeno, proprio come le fiamme ne chiedono per poter continuare a bruciare.

L’essenza della protesta è quella di infiammare tutto ciò che circonda.

Per una nuova umanità.

Per la memoria di George Floyd.

Perché i bianchi capiscano.

Perché i neri si rialzino.

Perché gli omicidi di Stato finiscano.

Brucia America.

Brucia tutto.

Brucia il mondo intero.

E come la fenice, dalle ceneri, risorgi popolo liberato, per un futuro di rispetto ed uguaglianza.

