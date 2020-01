Per la prima volta il laboratorio corale è aperto alla città, iscrizioni entro il 10 febbraio al Conservatorio di Ferrara

Da: Ufficio Stampa di Conservatorio di Università di Ferrara

Iscrizioni aperte fino al 10 febbraio per ‘Officina delle voci’, il nuovo laboratorio corale a cura di Michele Napolitano, docente di Direzione di coro e Composizione corale del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Il Conservatorio si apre alla città: possono partecipare, infatti, cantori esterni, come anche musicisti, insegnanti di musica, compositori, direttori di coro o di orchestra. Il progetto è proposto a Ferrara per la prima volta ed è un percorso continuativo, da gennaio a ottobre, che si concluderà con un concerto finale. Per informazioni contattare l’Ufficio Produzioni del Conservatorio Frescobaldi (produzioni@conservatorioferrara.it).

Il progetto. ‘Officina delle voci’ nasce con l’obiettivo di creare un laboratorio corale per lo studio e l’esecuzione in concerto di un repertorio corale di epoche e stili differenti. Il percorso vuole essere una preziosa occasione formativa a ‘tutto tondo’, per far approfondire ai coristi partecipanti un repertorio di brani a cappella e non, con l’opportunità di assistere al “dietro le quinte” della direzione, ovvero l’altra parte del percorso, denominato Officina dei Direttori (le cui iscrizioni sono già esaurite). “In un clima generale di scambio reciproco e di crescita collettiva – spiega il docente Michele Napolitano – tutti quanti diventano partecipi della costruzione (da qui, il nome di “Officina delle voci e dei direttori”) della crescita collettiva, non solo musicale, del gruppo, con l’idea di coltivare il piacere del ‘far musica assieme’”.

Destinatari. Il laboratorio è aperto a cantori, musicisti, insegnanti di musica, compositori, direttori di coro o d’orchestra, oltre che agli studenti già iscritti Conservatorio.

Costi. Per i partecipanti esterni il costo è di 50 euro per ‘Officina delle voci’, mentre per gli studenti interni al Conservatorio è gratuito. Per informazioni contattare l’Ufficio Produzioni (produzioni@conservatorioferrara.it). Verranno accolte iscrizioni fino al 10 febbraio. Per maggiori informazioni consultare il sito del Conservatorio Frescobaldi: www.consfe.it.

Le date. Fino a ottobre, nella sede del Conservatorio, gli incontri di Officina delle Voci saranno: il 5, 12 e 26 febbraio, l’11 marzo (ore 17.30-19.30), il 25 marzo, l’8 e il 22 aprile, il 6 e 20 maggio, il 10 giugno (ore 17.30-20), il 24 giugno, l’1 luglio, il 23 e 30 settembre, il 7 ottobre (ore 17.30-19.30).

Il docente. Michele Napolitano è direttore di coro, cantante e compositore. Si è diplomato in Musica corale e Direzione di coro al Conservatorio Martini di Bologna con Pier Paolo Scattolin e si è perfezionato con Ragnar Rasmussen al Conservatorio di Musica di Tromso (Norvegia). Nel 2006 ha studiato direzione e composizione al Conservatorio di Musica di Cracovia (Polonia), mentre al Conservatorio di Musica Venezze di Rovigo nel 2010 ha conseguito il Biennio di II livello in Composizione vocale e Direzione di coro. Nel 2003 si è laureato con lode al Dams Musica all’Università di Bologna. Ha insegnato nei conservatori di Como, Perugia, Cagliari e Potenza. Attualmente è docente di Composizione corale e Direzione di coro al Conservatorio di Musica Frescobaldi di Ferrara. È direttore e fondatore di Mikrokosmos, coro multietnico di Bologna, del Coro Ad Maiora, di Mikrokosmos dei Piccoli e di Mikrokosmos dei Giovani. Nel 2011 è stato scelto dall’Orchestra Mozart di Bologna (idea nata da Claudio Abbado) come direttore del Coro Papageno, formato da detenuti della casa circondariale della Dozza di Bologna e da coristi volontari esterni.

Commenta