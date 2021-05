Paola Peruffo: “Dissento dalle parole di Tajani: una donna può sentirsi realizzata in tanti modi”

Tempo di lettura: 2 minuti

da Ufficio Stampa Forza Italia Ferrara

Per come conosco Tajani, persona a cui non manca né l’esperienza politica e tantomeno la sensibilità sociale, rimango stupita dalle sue recenti dichiarazioni in merito alle donne.

Appartenere a Forza Italia (nel mio caso sin dalla sua fondazione nda) non significa non poter dissentire da affermazioni che non rispettano i principi di eguaglianza e libertà, oltre che di rispetto.

Delle parole del vicepresidente azzurro salvo però una frase: “essere madre è un modo per realizzarsi”. Già, “un modo”, il che non esclude che ce ne siano tanti altri per tutte coloro che si desiderano impegnarsi nel mondo del lavoro, del volontariato, così come pure, semplicemente, nella scelta di vivere senza procreare. E lo dico in un girno che è giusto celebrare a dovere come la “Festa della Mamma”.

Poi, per carità, le donne – anche se in questo caso sarebbe meglio usare il termine coppie – che desiderano essere genitori vanno aiutate in tutti i modi, sia dal lato sanitario che da quello degli strumenti economici e di flessibilità legati al lavori.

E su questo, in Italia, vanno fatti numerosi passi avanti a fronte di indici sulla (de)crescita demografica che sono sempre più preoccupanti, specie in certe zone d’Italia come la nostra provincia.

Paola Peruffo

Presidente Commissione Pari Opportunità – Capogruppo Forza Italia – Comune di Ferrara

