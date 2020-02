Peruffo: “Le farmacie facciano corretta informazione sul Coronavirus”

Da: Comune di Ferrara.

Bene il fatto che le Farmacie Comunali di Ferrara stiano favorendo gli utenti con la diffusione a prezzi scontati di prodotti per l’igiene delle mani. Considerando il ruolo di AFM credo comunque si possa andare oltre, così come le farmacie private stanno facendo attraverso l’ausilio del proprio organismo di categoria.

Penso ad esempio alla predisposizione e alla diffusione di specifico materiale informativo per fornire indicazioni chiare agli utenti per limitare la psicosi connessa al coronavirus.

Si dovrebbe far chiarezza, per esempio, sui sintomi e sulle modalità di trasmissione del virus che, di fatto, avviene tramite contatto con la saliva di persone affette dal virus e non con la semplice eventuale presenza di questi all’interno di un ambiente condiviso.

Il vaccino per il Coronavirus 2019-nCoV ancora non esiste ma si possono adottare alcune norme igienico-sanitarie, come quella del lavaggio accurato delle mani – già evideniato – utilizzare sempre un fazzoletto di carta e coprire naso e bocca con la mano dopo aver starnutito, così come sarebbe opportuno evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e bevande non imbottigliate.

Noi tutti dovremmo inoltre ricordare che il tenersi lontano indistintamente da persone di etnia asiatica, che magari nella loro vita non sono mai state in Cina, si traduce in inutili forme di discriminazione, specie all’interno delle scuole.

Quindi, maggiore comunicazione e informazione, specie da parte dei soggetti pubblici, potrebbe aiutare a vivere meglio questa ondata di preoccupazione.

Commenta