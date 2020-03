Peruffo: “Oltre alle restrizioni servono aiuti come il Reddito di Quarantena per le P.Iva proposto da Carfagna”

Da: Capogruppo di Forza Italia Ferrara, Paola Peruffo.

Ci auguriamo tutti quanti che le forti limitazioni in atto possano contrastare efficacemente il coronavirus, ma occorre pensare anche al dopo, quando – speriamo il prima possibile – questa emergenza sarà alle spalle.

Il Governo ancora non è entrato nel dettaglio degli aiuti, ma noto che si parla sempre poco dei lavoratori autonomi con partita IVA. Oltre alle difficoltà delle aziende, va ricordato che c’è un numero crescente di lavoratori che vivono del proprio lavoro senza coperture da malattia, infortuni e senza ferie pagate.

In questi giorni ho avuto modo di parlare con la deputata di Forza Italia Mara Carfagna che, anche attraverso l’associazione Voce Libera, ha proposto al Governo l’idea di varare un adeguato – e non simbolico – “Reddito di Quarantena” per le partite Iva, aiutando queste persone, per lo più sprovviste del supporto delle associazioni di categoria, e le loro famiglie a superare questa difficilissima crisi.

Anche a livello locale, pur con i limiti imposti dalle restrizioni sugli spostamenti, cercheremo di dare forza a questa proposta.

Ho, inoltre, da poco appreso della scomparsa di Mario Testi, ex consigliere di Forza Italia, che ha combattuto tante battaglie per Ferrara, in primis sul tema ambientale, lottando in questi ultimi anni con coraggio contro una terribile malattia. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia.

