Peruffo: “Sgarbi torni a essere un modello positivo per Ferrara”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Paola Peruffo, Forza Italia Ferrara

Da presidente della Commissione Pari Opportunità non posso non stigmatizzare la performance di Vittorio Sgarbi in Parlamento, condita da inaccettabili offese verso due deputate, Mara Carfagna e Giusi Bartolozzi a cui ha rivolto epiteti ingiuriosi e sessisti.

Ho avuto modo di conoscere e ascoltare il Vittorio Sgarbi professore, collezionista, uomo erudito, critico d’arte e divulgatore. Attitudini e competenze che costituiscono un potenziale enorme per promuovere Ferrara e le sue iniziative in campo artistico. Motivi, tra l’altro, che hanno spinto l’Amministrazione Comunale a conferirgli un incarico di prestigio in riferimento alla nostra città.

Proprio in base a questi presupposti rivolgo a Sgarbi un appello affinché metta definitivamente da parte queste sfuriate condite da turpiloqui, che probabilmente fanno audience nel contesto degli show radio-televisivi, ma che mal si conciliano con gli incarichi istituzionali e l’ambito culturale di cui Ferrara è emblema, tornando a essere unicamente un testimonial positivo del nostro patrimonio artistico.

Commenta