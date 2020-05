Lettera aperta al Sindaco e all’Assessora alle Pari Opportunità

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Le Associazioni LGBTI+ di Ripagrande 12

Gentile Sindaco Alan Fabbri,

gentile Assessora alle Pari Opportunità Dorota Kusiak,

Come associazioni LGBTI+ di Ripagrande 12, ci rammarica profondamente il non essere stati coinvolti dalla vostra giunta per la realizzazione di un’iniziativa congiunta al fine di celebrare la giornata del 17 Maggio, giornata mondiale dedicata alla lotta contro l’omolesbobitransfobia.

Iniziativa quest’anno da voi ricordata con un banner virtuale recante la scritta “Ferrara promuove la libertà di essere”. Questa dicitura, a nostro giudizio, ci lascia assai perplessi in quanto risulta essere ambigua, non convincente se non inadeguata nel veicolare il chiaro messaggio che vuole trasmettere la giornata, ovvero la ferma condanna contro tutte le manifestazioni umane di natura omolesbobitransfobica.

Ci auspichiamo pertanto che la giunta, in occasione delle iniziative future, possa dimostrare oltre che una maggiore attenzione e cura nella comunicazione, anche un autentico spirito di collaborazione e fiducia nei confronti dell’operato delle realtà associazionistiche come le nostre che da decenni si impegnano nel nostro territorio al fine di combattere le discriminazioni di natura specificamente omolesbobitransfobica.

E in materia di contrasto all’omotransnegatività, nello specifico, ricordiamo che il Comune di Ferrara ha siglato il protocollo istituzionale PICO (Protocollo d’Intesa Contro l’Omotransnegatività) insieme alle altre realtà LGBTI+ ferraresi (AGEDO, Arcilesbica, Famiglie Arcobaleno), all’Università di Ferrara, all’Azienda USL, al Centro Donna e Giustizia, CGIL e UIL.

E’ a questo tavolo (purtroppo silente da troppi mesi!) che ci appelliamo nel tentativo di poter dare un valore istituzionale, collegiale e di risonanza alle nostre istanze, in quanto ad ispirare il nostro operato vi è sempre stata la convinzione, come attesta il già citato Tavolo istituzionale Pico, che il contrasto alle discriminazione per orientamento sessuale ed identità di genere non sia un “soliloquio” ma piuttosto, attraverso la moltitudine di voci espresse della società civile, il risultato di un lavoro corale, frutto di un impegno congiunto.

