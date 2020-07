Pesca e Nettarina di Romagna IGP: pubblicato sulla GU la proposta di modifica del disciplinare

Tempo di lettura: 2 minuti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 luglio scorso è stata pubblicata la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Pesca e Nettarina di Romagna IGP. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla proposta pubblicata, alla pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare della Pesca e dell’Ippica, Direzione generale per la promozione della qualità Agroalimentare e dell’Ippica.

Ne dà notizia CSO Italy, che attraverso i suoi uffici competenti, è stato il braccio operativo del Consorzio della Pesca e Nettarina di Romagna IGP nella messa a punto del nuovo disciplinare, che permette l’aggiornamento e l’allargamento dell’elenco varietale e dell’areale di produzione con i comuni di Ferrara e Copparo. Si tratta dell’ultimo step a livello nazionale. Verrà quindi trasmesso a Bruxelles per l’ultimo passaggio che lo farà diventare definitivo. Un provvedimento che è diventato urgente per i produttori di pesche e nettarine che fanno capo al Consorzio dato il convergere di due fattori critici per la produzione, emersi ormai da mesi, come la cimice asiatica e le gelate straordinarie di primavera. Per questa campagna commerciale, si è riusciti, in parte, a sopperire ai danni grazie all’ottenimento della modifica temporanea che ha permesso, eccezionalmente, di allargare il “parco varietale” dell’IGP per “salvare il salvabile” di una stagione negativa.

