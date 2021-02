Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

PIANO VACCINALE ER, MARCHETTI (LEGA): “ADESSO LA GIUNTA APRA A UN CONFRONTO VERO”

BOLOGNA, 17 FEB – “Ora che finalmente, e anche grazie all’insistenza della Lega, abbiamo un Programmazione regionale per l’attuazione del Piano nazionale per la vaccinazione, è ora di aprire un confronto serio e sui contenuti”. Lo chiede il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, vice presidente della commissione Sanità.

“Quello che i cittadini chiedono è la stesura immediata di procedure chiare, e che diano risposte concrete alle esigenze dei territori, come quelle avanzate dagli over 80 che non riescono a spostarsi dal proprio domicilio e si trovano nella situazione paradossale che vede le prenotazioni aperte, ma nessuno in grado di dare soluzioni alle loro difficoltà di spostamento”.

“Altro tema fondamentale: avere quanto prima un quadro ben definito sulle sedi vaccinali che verranno organizzate sui territori. Nel piano regionale si dice chiaramente che potrebbero essere previste sedi sempre più di prossimità (distrettuale o sovracomunale) fino a coprire aree di 40.000-60.000 abitanti. Con l’apertura agli over 80, appartenenti alla fase 1, e l’avvio in parallelo della fase 2 grazie ai vaccini AstraZeneca, crediamo che sia giunto il momento di avere già qualche informazione. Da qui la nostra richiesta di confronto immediato e serio con la Giunta regionale, in discontinuità con quanto avvenuto sino ad oggi, quando il presidente Bonaccini è arrivato ad annunciare per perfezionato un piano vaccinale quando, in realtà, era ancora una bozza” conclude Marchetti.

