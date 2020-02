Piccole Gonne: Alessandro Fullin in scena a Comacchio

Da: Comacchio a Teatro.

La stagione teatrale in Sala Polivalente a Palazzo Bellini si appresta a registrare il terzo sold out consecutivo: dopo il successo degli spettacoli di Michele Placido ed Antonella Questa, sabato 22 febbraio è in programma lo spettacolo Piccole Gonne, un adattamento originale di Alessandro Fullin da lui stesso interpretato in scena con la compagnia Nuove Forme. Calcheranno infatti il palco al suo fianco Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro, Simone Faraon, Ivan Fornaro, Mario Contenti e Paolo Mazzini.

Nelle parole dello stesso autore ed interprete, lo spettacolo è un “infeltrimento teatrale” di un classico della letteratura americana; una rilettura tagliente e ironica di un libro che le nostre sorelle avevano sempre tra le mani fino agli Anni ’60.

La storia è nota: Mrs March, una madre estremamente apprensiva, deve sistemare le sue quattro figlie con matrimoni all’altezza delle sue aspettative. Purtroppo, malgrado esse siano convinte del contrario, nessuna delle sue figlie ha molto da offrire ad un giovanotto americano.

Mrs March tuttavia non si darà per vinta e, coadiuvata dall’avara Zia March, riuscirà a confezionare bomboniere per ognuna delle sue protette.

Nella più schietta tradizione elisabettiana, lo spettacolo sarà interpretato da soli attori uomini. Con un’unica eccezione: ma sarà proprio il pubblico che dovrà scoprire chi è l’intrusa, su un palco già dominato da tanta femminilità.

L’inizio è fissato per le ore 21 di sabato 22/2, con apertura della biglietteria alle ore 20. La programmazione teatrale diretta da Massimiliano Venturi proseguirà domenica 1 marzo al Teatro Barattoni di Ostellato: dopo i successi di Romeo e Giulietta ed Il malato immaginario nelle scorse stagioni a Comacchio, Stivalaccio Teatro presenterà per la prima volta lo spettacolo Don Chisciotte, tragicommedia dell’arte. La prevendita per i prossimi appuntamenti è disponibile ogni martedì ore 15-18 a Comacchio e mercoledì ore 16-19 ad Ostellato, oppure on line sui siti www.sipariostellato.it e www.comacchioateatro.it. Infoline 349 0807587.

Commenta