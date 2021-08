Tempo di lettura: < 1 minuto

31 agosto. Rai news 24: “Ci sono anche 9 bambini tra le vittime”. L’ultimo raid americano in Afghanistan.

Altre vittime (“innocenti”: ma quali sarebbero le vittime colpevoli?) nei giorni scorsi in altri raid prima della dead dead.

Altre, tante, non sapremo mai esattamente quante, nei prossimi giorni, settimane e mesi. Perché la guerra a distanza, la smart war, non sembra per nulla intelligente. Oppure (eppure) per i comandi militari lo è moltissimo. La più cinica, vigliacca, crudele di tutte le guerre dalla clava in poi.

Ufficialmente, però, è sempre uno sbaglio. Quando (cioè sempre), assieme al terrorista, ll drone ammazza una cifra variabile di uomini, donne e bambini, si tratta di uno spiacevole errore di calcolo, un effetto collaterale, un incidente di percorso, un piccolo equivoco senza importanza. E senza rimedio.



“Piccoli equivoci senza rimedio”.

Antonio Tabucchi

