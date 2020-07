Pink Week all’Abbazia di Pomposa

Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Codigoro

Con quattro visite guidate, scandite dal fascino senza tempo dell’Abbazia di Pomposa, il Comune di Codigoro, in collaborazione con la Pro Loco di Codigoro, aderisce alla PINK WEEK, la settimana rosa che, in via eccezionale sostituirà quest’anno la Notte Rosa, animando dal 3 al 9 agosto la Riviera emiliano-romagnola. Si comincia lunedì 3 agosto, alle ore 21.30 con “Pomposa al chiaro di Luna”, Visita guidata notturna agli esterni dell’Abbazia di Pomposa con il favore della luna piena.

Simonetta Mignatti Sovrani, guida professionista, accompagnerà i visitatori tra i sentieri del parco abbaziale, illuminati dal Plenilunio.

La facciata della Chiesa di Santa Maria sarà straordinariamente illuminata per l’occasione, per dare forma ad una suggestiva visita guidata, alla scoperta dei suoi marmi bizantini e dei misteri in essi racchiusi.

A fine visita guidata, sarà offerto uno speciale assaggio di Cuvèe dell’Abate, prodotto dai vitigni pomposiani dell’Azienda Agricola Corte Madonnina, per brindare alla luna.

Il costo è di 5 euro per adulto, 3 euro per ragazzi 9/18 anni e gratuito per bambini 0/8 anni.

L’evento, per rispetto delle norme anti Covid 19, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

Si prosegue martedì 4 Agosto, alle ore 18.30 con “La nascita illuminata della Notazione Musicale”, una visita guidata alla Chiesa di Santa Maria, dedicata alla figura del genio musicale di Guido monaco da Pomposa.

La guida professionista Simonetta Mignatti Sovrani percorrerà in un itinerario guidato, la meravigliosa, e ancora poco conosciuta, storia della nascita della notazione musicale, fra invidie, esilio e celebrazione.

Costo 5€ per adulto, 3€ ragazzi 9/18 anni, gratuito bambini 0/8 anni.

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Giro di boa venerdì 7 agosto, alle ore 18, con la celebrazione del rosa, autentico liet motiv della Pink Week. Avrà luogo, infatti, una “Caccia ai fenicotteri rosa racchiusi negli affreschi dell’Abbazia di Pomposa”, visita guidata ludica, dedicata a bambini da 6 a 10 anni. A tutti i piccoli partecipanti sarà offerto un piccolo omaggio. Costo 5€ per bambino. Evento a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria.

Gran finale domenica 9 agosto, alle ore 21.30 , grazie a “La notte della Stelle Cadenti a Pomposa fra luci e desideri”, una visita guidata notturna agli esterni dell’Abbazia di Pomposa, dedicata a San Lorenzo ed alle stelle cadenti. L’itinerario guidato sarà curato dalla guida professionista Menotti Passarella. E’ noto che la notte di San Lorenzo si ammanti di magia, di attesa e di desideri espressi al chiaro di luna, mentre si osservano le stelle cadenti. Secondo la tradizione popolare la notte prende il nome dal martirio di Lorenzo, e le stelle cadenti rappresenterebbero le scintille del rogo su cui fu sacrificato il santo. Le scie luminose che appaiono nel cielo a metà agosto sono da attribuire al fatto che in questo periodo la Terra passa attraverso lo sciame delle Perseidi, lo sciame meteorico che ha origine dalla cometa Swift Tuttle. La notte di San Lorenzo a Pomposa assume un ulteriore significato, in quanto il simbolo dell’Abbazia stessa è una stella a 8 punte, che si può trovare raffigurata anche nelle 8 scodelle maiolicate e multicolori, che adornano l’atrio della chiesa. Al termine della visita guidata, sarà offerto uno speciale assaggio di Cha Sa, Pinot di sabbia, vino spumante unico nel suo genere, ottenuto dai vigneti di Tenuta la Confina dell’ Oasi Bianca di Pomposa.

Costo 5€ per adulto, 3€ ragazzi 9/18 anni, gratuito bambini 0/8 anni. Anche quest’ultimo evento è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.

Tutte le iniziative promosse dal Comune di Codigoro, con la collaborazione di Pro Loco di Codigoro, si avvalgono del supporto dell’ ufficio Iat Abbazia di Pomposa e della Direzione museale dell’Emilia Romagna.

Le prenotazioni devono essere effettuate presso l’ufficio IAT dell’Abbazia di Pomposa, tel. 0533.719110, e- mail: iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

