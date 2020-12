Più luminoso il Natale di Fiscaglia

Tempo di lettura: 3 minuti

Villaggi a tema, Presepi e Alberi di Natale a illuminare i borghi

Come tradizione vuole, l’8 dicembre si sono accese le luci nelle principali località di

Fiscaglia. Alla presenza dell’Amministrazione, delle associazioni e dei cittadini, Massa

Fiscaglia ha inaugurato il tour dando luce allo splendido villaggio natalizio e al maestoso

albero, installati in piazza Garibaldi.

Migliaro ha incantato con la proposta del villaggio all’interno del parco adiacente alla

chiesa, che ha immerso i visitatori in un’atmosfera magica. Il Presepe, all’ingresso della

località ha dato vita a uno scenario suggestivo nelle adiacenze del Po di Volano, dove ha

trovato collocazione anche l’albero.

Migliarino ha illuminato piazza Della Repubblica con l’albero e la propria versione del

villaggio, aggiungendo un angolo di splendore ai piedi della Chiesa di Santa Croce, dove

ha trovato collocazione una splendida carrozza fiabesca trainata da due renne.

L’Assessore Chiarini fa sapere che “sono diverse le associazioni che hanno preso parte

all’iniziativa, tra cui le Pro Loco che hanno allestito i villaggi e distribuiti ai commercianti

lanterne e alberi di Natale realizzati per l’occasione, Tracce d’arte che esporrà in via Forti

dei Presepi realizzati con materiale di recupero, Controluce che ha realizzato splendidi

scatti dei villaggi e le scuole di danza in collaborazione con altri artisti locali che stanno

preparando una sorpresa per i concittadini.”

“Abbiamo attraversato un 2020 durissimo fianco a fianco – dice Fabio Tosi – con l’intento

di non lasciare inascoltato nessuno, ecco perché abbiamo deciso, come nostro modo di

fare, di costruire il Natale 2020 a Fiscaglia attraverso un percorso partecipato che

mettesse a valore le idee di chi Fiscaglia la vive realmente ogni giorno, creando un

momento condiviso e di ascolto assieme ai commercianti, agli agricoltori, alle associazioni

di categoria e di volontariato.

Da qui l’idea di creare insieme un’atmosfera diversa, sonora con la filodiffusione, più

luminosa del solito e particolarmente suggestiva con molte più luminarie installate rispetto

alle edizioni passate e ogni località con un proprio ‘Villaggio di Natale, presepe e albero’

collegati fra loro, come nelle frazioni, da tante luci brillanti e luminose a simboleggiare che

Fiscaglia è una comunità viva e che anche in un momento difficile è una comunità che

vuole brillare sempre di più.

