Pivanti, Presidente CNA Copparo: “Ai sindaci chiediamo un’alleanza per uscire insieme dalla crisi”.

Comunicato stampa CNA Ferrara.

“Ho chiesto ai Sindaci del nostro territorio di stabilire un’alleanza tra mondo imprenditoriale e istituzioni pubbliche per ricostruire il nostro tessuto economico e sociale danneggiato dall’emergenza sanitaria. Mi pare che tutti siano d’accordo sulla necessità di uno sforzo comune per uscire insieme dalla crisi”.

Thomas Pivanti, imprenditore digitale da poco più di un mese Presidente di Cna Area Copparo, commenta così gli incontri avuti negli ultimi giorni con le istituzioni locali. Negli ultimi giorni ha avuto colloqui con la prima cittadina di Tresignana Laura Perelli, con il sindaco di Riva del Po Andrea Zamboni e con Paolo Pezzolato, sindaco di Jolanda di Savoia.

“Ho insistito molto – spiega Thoma Pivanti – sulla necessità di valorizzare e sostenere le imprese in un’ottica di sviluppo. Ho chiesto che si realizzi una vera cooperazione tra piccole e medie imprese ed enti locali per intercettare le risorse necessarie alla ripartenza dell’economia, con particolare riguardo ai fondi del PNRR. Infine, ho sostenuto la necessità di un coordinamento a più livelli per promuovere la progettazione strategica delle infrastrutture dei nostri territori. Sono richieste che si inseriscono nelle linee strategiche individuate da Cna ribadite anche in occasione dell’ultima assemblea quadriennale: ho avuto dai sindaci un feedback positivo, che penso si tradurrà quanto prima in atti concreti”. Agli incontri ha partecipato anche il responsabile dell’Area Copparo di Cna Francesco Robboni.

