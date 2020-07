Poggio Renatico: Sciopero Polizia Locale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Agenzia Stampa Diccap Ferrara

Dopo il nulla di fatto dell’incontro del 3 Luglio scorso in Prefettura, i lavoratori della Polizia Locale di Poggio Renatico hanno dato pieno mandato a DICCAP e SULPL per continuare la vertenza sindacale che vede coinvolto il Comune di Poggio.

Al centro delle recriminazioni degli Agenti vi sono le tematiche già ampiamente segnalate che riguardano i festivi infrasettimanali, indennità esterne dell’emergenza Covid, orario di lavoro per i turnisti e pensione integrativa.

Tutte questioni sulle quali l’Amministrazione comunale non ha dimostrato apertura dopo le richieste dei Sindacati Autonomi.

Si è deciso quindi di proclamare il blocco degli straordinari degli Agenti di Poggio Renatico dal 18 Luglio al 8 Agosto.

Per il 22 Luglio è stata proclamato uno sciopero ad inizio turno dalle 07.30 alle 09.00, e nel corso della mattinata DICCAP e SULPL organizzeranno un banchetto al mercato settimanale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su queste importanti problematiche che coinvolgono gli Agenti di Poggio Renatico.

Non è si escludono ulteriori iniziative per il mese di Settembre qualora l’amministrazione non dimostri apertura sulle importanti tematiche oggetto della vertenza.

Durante le iniziative di sciopero verranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata.

