Poggio Renatico: vertenza polizia locale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Sulpl Ferrara

Continua la vertenza della Polizia Locale di Poggio Renatico sui festivi infrasettimanali, indennità esterne dell’emergenza Covid, orario di lavoro per i turnisti e pensione integrativa.

E’ incorso il blocco degli straordinari degli Agenti di Poggio Renatico fino al 8 Agosto e per la giornata di oggi 22 Luglio è stata proclamato uno sciopero ad inizio turno dalle 07.30 alle 09.00.

Nel corso della mattinata SULPL e DICCAP hanno organizzato un banchetto al mercato settimanale di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su queste importanti problematiche che coinvolgono gli Agenti di Poggio Renatico, distribuendo un volantino alla cittadinanza.

SULPL e DICCAP ritengono che il Sindaco Garuti continui ad appigliarsi a cavilli legislativi e ad un’interpretazione unilaterale del contratto nazionale, che come dimostrato dai Sindacati Autonomi, si possono superare senza problemi se vi fosse realmente la volontà di risolvere la vertenza.

Ad oggi invece vi è totale chiusura al dialogo da parte dell’amministrazione, con l’appoggio dei sindacati confederali, che ad oggi continuano nel loro silenzio ad essere dalla parte del datore di lavoro evitando di prendere posizione su queste importantissime tematiche oggetto della vertenza.

A dimostrazione di quanto sostenuto da DICCAP e SULPL vi è l’inusuale comunicato divulgato qualche giorno fa su una testata locale in cui il Sindaco Garuti accusava i Sindacati Autonomi di “una spasmodica ricerca di visibilità, allo scopo di fare proselitismo ai danni delle altre sigle sindacali” ( i Confederali) “.

Su questa dichiarazione abbiamo già risposto con apposito comunicato, ma è sintomo di come certe sigle sindacali dimostrino di essere a fianco del datore di lavoro in molte realtà.

Non è si escludono ulteriori iniziative per il mese di Settembre qualora l’amministrazione non dimostri apertura sulle importanti tematiche oggetto della vertenza.

Durante le iniziative di sciopero verranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata.

