Politiche per le Pari Opportunità: Con il Progetto Inclusiv@ Unife si aggiudica il Premio GED della Regione Emilia-Romagna

Comunicato stampa Università degli studi di Ferrara.

L’Università di Ferrara si contraddistingue ancora in merito alle politiche per le pari opportunità e per le disabilità, aggiudicandosi il Premio GED – Gender Equality and Diversity Label con il progetto “Inclusiv@”, serie di seminari per riflettere sui temi dell’uguaglianza e dell’inclusione, in spazi fisici non universitari e in forma digitale per essere più vicini alla cittadinanza e comprendere un pubblico più ampio.

Il Premio, promosso dall’Assemblea legislativa regionale tramite la Commissione per la parità e per i diritti delle persone, è conferito ai migliori progetti riferiti ad azioni per le pari opportunità e per il contrasto a ogni discriminazione e alle diverse forme di violenza.

Il riconoscimento rientra nell’ambito del Premio “ER.RSI Innovatori Responsabili 2020”, istituito dalla Regione Emilia-Romagna per la responsabilità sociale d’impresa e l’innovazione sociale. Giunto quest’anno alla VI edizione e finalizzato alla promozione di iniziative coerenti con gli obiettivi di sostenibilità indicati dall’ONU con l’Agenda 2030, il Premio Innovatori Responsabili è rivolto alle imprese di ogni settore e dimensione, agli enti locali, alle associazioni d’imprese senza scopo di lucro e, da quest’anno, anche a professionisti, Scuole superiori e Università.

38 i progetti premiati, scelti tra 141 progetti candidati per otto categorie da tutta l’Emilia-Romagna, tra cui quello di Unife, che ha focalizzato l’attenzione sulle persone che incontrano maggiori barriere nel godere di una cittadinanza “in senso pieno”, a causa di molteplici forme di esclusione e discriminazione: bambine/i, persone con disabilità, migranti, persone LGBT+, donne.

