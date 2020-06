Polizia locale: La Prefettura blocca i pagamenti delle indennità di servizio esterno e i test sierologici per gli agenti dei comandi della provincia. il 10 giugno Flash Mob dei Sindacari

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: DICCAP e SULPL Ferrara

Blocco delle indennità di servizio esterno, e nessun test sierologico svolto dagli Agenti della Polizia Locale della Provincia di Ferrara, sono le due recriminazioni che i Sindacati SULPL e DICCAP avanzano nei confronti della Prefettura di Ferrara.

Nonostante le linee guida Regionali, quella di Ferrara è l’unica Prefettura della Regione Emilia-Romagna, che non ha ancora dato il via, tramite l’AUSL, ai test sierologici per gli Agenti di Polizia Locale dei Comandi della Provincia di Ferrara.

Decisione ancor più drastica è stata quella di inoltrare apposita comunicazione a tutte le amministrazioni della nostra provincia per bloccare le liquidazioni delle indennità di servizio esterno per gli Agenti di Polizia Locale impegnati nell’emergenza COVID.

Queste due azioni hanno dell’incredibile e vanno di fatto a colpire gli Agenti in divisa che sono stati e sono in prima linea per l’Emergenza COVID.

I Sindacati Autonomi hanno sollevato nelle amministrazioni il problema dei pagamenti, ma i Comuni nelle delegazioni trattanti hanno comunicato di aver ricevuto direttamente dalla Prefettura le istruzioni sulla liquidazione delle indennità.

Sia per i test sierologici, sia per le indennità i Sindacati autonomi hanno chiesto, tramite comunicazioni e lettere inviate alla Prefettura di Ferrara, chiarimenti non ricevendo tuttavia alcun riscontro.

Si è deciso quindi di organizzare per il 10 Giugno a partire dalla ore 09.30 un flash-mob davanti alla Prefettura di Ferrara per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle evidenti mancanze della Prefettura.

Commenta